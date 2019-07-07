شكرا لقرائتكم دينا الرفاعى تقدم استقالتها من اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدمت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالتها من عضوية المجلس، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

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وكان هاني أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

وأعلن كل من أحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم إمام وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف استقالتهم من منصبهم رسمياً باتحاد الكرة من أصل 11 عضو .