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موعد مشاهدة “مباراة الجزائر وغينيا” القادمة | جدول مواعيد مباريات “منتخب...

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مباراة الجزائر وغينيا القادمة اعرف الان ومواعيد مباريات منتخب الجزائر في مباريات الدور 16 بكأس الأمم الإفريقية 2019 منتخب الجزائر واحد من أهم المنتخبات التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 الموسم الذي سيقام في مصر وعلى أرض الملاعب المصرية، وسوف نقدم لكم جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 أو على وجه التحديد جدول مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية الملحق بها منتخب الجزائر والذي يشاركه بها عدد من المنتخبات الأفريقية الأخرى.

موعد مباراة الجزائر وغينيا بالدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019:-

  • الجزائر– : – غينيا: يوم الأحد 7 يوليو على أرض استاد الدفاع الجوي الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة  ، الساعة  22:00 بتوقيت .

الجزائر  vs  غينيا 

شاهد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا مباشر Guinea Algeria vs موعد مشاهدة مباراة الجزائر  القادمة فى الدور 16 بكاس أفريقيا 2019

قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير

ترتيب  مجموعة الجزائر بعد انتهاء دور المجموعات

  1. 1- منتخب الجزائر في المركز الأول برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات سجل خلالها 6 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

  2. 2- منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في مباراة، سجل خلالها 5 أهداف واستقبل هدفًا.

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  3. 3- منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في مباراتين، سجل خلالها 3 أهداف واستقبل 7 أهداف.

  4. 4- منتخب تنزانيا في المركز الرابع بدون رصيد، بعد هزيمته في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين واستقبل 8 أهداف.

الجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 مشارك بها مجموعة من المنتخبات الأفريقية القوية، التي استطاعت أن تتخطى جميع المباريات التي أدتها في التصفيات، ووصلت إلى هنا، أي إلى مصر للعب في التصفيات النهائية للمنافسة على اللقب، والفرق التي ستشارك في البطولة هي:

المجموعة الأولى  (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).
المجموعة الثانية  (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).
المجموعة الثالثة  (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).
المجموعة الرابعة  (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

تعرف على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

اللاعب المركز
مصطفى زغبة  فريق وفاق سطيف حارس مرمى
عز الدين دوخة فريق الرائد حارس مرمى
أليكساندر أوكيدجا فريق ميتز حارس مرمى
عيسى ماندي فريق ريال بتيس مدافع
مهدي زفان فريق رين مدافع
مهدي تاهرات فريق لانس مدافع
رامي بن سبعيني فريق رين مدافع
رفيق حليش فريق موريرنسي مدافع
جمال الدين بن العمري فريق الشباب مدافع
يوسف عطال فريق نيس مدافع
محمد فارس فريق سبال مدافع
عدلان قديورة فريق نوتينجهام فورست وسط
هشام بودادي فريق بارادو وسط
إسماعيل بن ناصر إيمبولي وسط
مهدي عبيد فريق ديجون وسط
سفيان فيجولي فريق جالاطة سراي وسط
أندي ديلور فريق مونبيليه مهاجم
ياسين براهيمي فريق بورتو مهاجم
آدم أوناس فريق نابولي مهاجم
رياض محرز فريق مانشستر سيتي مهاجم
إسلام سليماني فريق ليستر سيتي مهاجم
بغداد بونجاح فريق السد القطري مهاجم
يوسف بلايلي فريق الترجي مهاجم

مباريات المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية

وكما ذكرنا أن منتخب الجزائر يشاركه في هذه البطولة أو في دور المجموعات مجموعة من الفرق الأفريقية، كما أن مجموعته لا يشارك فيها أحد المنتخبات العربية، وإليكم جدول مواعيد الجولات الثلاثة التي سيقوم بها المنتخب الجزائري في دور المجموعات:

الجولة الأولى الجزائر وكينيا (الأحد 23/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر).
الجولة الثانية الجزائر والسنغال (الخميس 27/6/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر).
الجولة الثالثة الجزائر وتنزانيا (الاثنين 1/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر).

كل الحظ والتوفيق للمنتخب الجزائري المنتخب العربي المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019.

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