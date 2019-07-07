فورا خطوات حجز تذاكر مباريات الدور ال16 كاس امم أفريقيا 2019 عبر نظام موقع تذكرتي| بالصور خطوة خطوة...

خطوات حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 الدور ال16 ، فيديو خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019، أعلنت فى وقت سابق شركة تذكرتى عن نظامها الجديد “تذكرتى”عن طريق الإنترنت والذى يتيح لجميع محبى كرة القدم فى الحصول على تذكرة المشجع وحجزها لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 القادمة، ويطبق هذا ا لنظام لأول مرة مستخدما أحدث التقنيات وأفضل الطرق العالمية لحجز التذكرة إلكترونيا، حيث سيلزم المشترك أو المشجع الاتصال بالإنترنت والدخول للجنة المنظمة للبطولة، ثم تسجيل البيانات الشخصية والرسمية وحصوله على بطاقة fan id والتى بدورها تتيح له حجز تذاكر أى مباراة. كما أن هذه البطاقة سوف تكون فى اعتبارها جواز مرور لحاملها من بوابات الاستادات المختلفة، بخلاف التذكرة الرئيسية لحضور المباراة المعنية أو المباريات التى تم حجزها عن طريق التذكرة، تعليمات موقع تذكرتي tazkarti حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 | اسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019.

مباريات اليوم الأحد 7 يوليو بالدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية السادسة مساء – استاد الإسكندرية الجزائر × غينيا التاسعة مساء – استاد الدفاع الجوى

مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

انطلقت مساء الجمعة مباريات لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث جاء جدول المباريات كالتالى..

مواعيد مباريات الدور الـ16 مشاهدة مباريات الدور الـ16 الجمعة 5 يوليو المغرب × بنين – السادسة مساء – استاد السلام أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى السبت 6 يوليو نيجيريا × الكاميرون – السادسة مساء – استاد الإسكندرية مصر × جنوب أفريقيا – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى الأحد 7 يوليو مدغشقر × الكونغو الديمقراطية – السادسة مساء – استاد الإسكندرية الجزائر × غينيا – التاسعة مساء – استاد الدفاع الجوى الاثنين 8 يوليو مالى × كوت ديفوار – السادسة مساء – استاد السويس الجديد غانا × تونس – التاسعة مساء – استاد الإسماعيلية Advertisements

تعرف على:

خطوات حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019

ويظهر النظام سهولة ومرونة فى الخوات، حيث يجب على المشجع الدخول لموقع تذكرتى www.tazkarti.com، واختيار كلمة تسجيل الظاهرة على الشاشة والحصول على بطاقة المشجع.

ثم يدخل رقم المحمول الخاص به التى سوف تصل إليه رسالة بها كود التشغيل ليعيد إدخالها فى المربع الخاص بها، وبمجرد إتمام هذه العملية سوف يطلب النظام من المشترك البيانات الشخصية مثل صورة شخصية وبيانات الرقم القومي وصورة البطاقة.

ويقوم النظام تلقائيا فى تشغيل عملية البحث والتأكيد عن البيانات المسجلة، وهو التوجهات التى تستخدمها الأنظمة الحديثة العالمية مثل كأس العالم لتقديم خدمة أفضل للمشجعين وتوفير الأمان لهم، وبعد هذه العملية يتم استقبال المشجع لرسالة سرية يتواجد بها رقم البطاقة الخاص والكود المرورى المتعلقين باستخدام بطاقة الfin id .

وبعد أن يصل للمشجع الرسالة الخاصة به، يقوم بالدخول لاختيار المباريات التى يرغب فى حجزها والدرجة التى يود الجلوس بها فى المدرج، ويتوافر عدة طرق للسداد منهم الدفع إلكترونيا عن طريق بطاقة الإتمان الخاصة به، وكذلك يمكنه طبع تذكرة الحجز وبطاقة المشجع التى قام بحجزها.

تعرق على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

اسعار تذاكر مباريات الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

سعار تذاكر الدور الـ16 درجات المقاعد في مدرجات الاستاد 600 جنية الدرجة الأولى 400 جنية الدرجة الثانية 200 جنية الدرجة الثالثة

الجدير بالذكر ان مدة حجز تذاكر المباريات تستمر لـ14 يوما، فى الفترة من (26 يونيو 2016)، وحتى (9 يوليو 2019).