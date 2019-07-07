موعد مشاهدة مباراة تونس Vs غانا القادمة | مباريات منتخب تونس في الدور 16 كاس الأمم الأفريقية 2019

موعد مشاهدة مباراة تونس Vs غانا اعرف معنا مواعيد مباريات منتخب تونس في الدور ال16 كأس الأمم الافريقية 2019، ملخص ونتيجة مباراة تونس ومالي وتابع ايضا كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر حيث سنرى معًا المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية الموسم الجديد الذي يُقام في مصر خلال أيام قليلة، على أن تبدأ هذه البطولة خلال يوم 21 يونيو 2019 الجاري، ويبحث الكثير من المتابعين عن مباريات منتخب تونس في الدور ال16 كأس الأمم الإفريقية، فقد كان المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة، وسوف نوفر لكم كل ما يخص مواعيد المنتخب التونسي في رحلته في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة تونس vs غانا القادمة

يوم الأثنين 8 يوليو 2019 يلتقي منتخب تونس مع منتخب غانا في اطار منافسات الدور ال16 بكأس الأمم الأفريقية 2019، على أرض ملعب “الاسماعيلية” في الأوقات التالية:

الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر

الساعة العاشرة بتوقيت السعودية

الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

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تعرق على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية

تأهل منتخب تونس للدور ال16

نجح نسور قرطاج فى التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره المنتخب الموريتاني بدون أهداف، فى ختام مباريات المجموعة الخامسة من البطولة، استطاع المنتخب التونسي ان ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وكانت امام المنتخب الأنجولي فى لقاء الجولة الأولي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة مع منتخب مالي فى الجولة الثانية، وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بسبع نقاط عادل منتخب غانا فى أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية امام منتخب بنين بنتيجة (2-2)، ثم تعادل مع المنتخب الكاميروني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور لمجموعات لكأس أمم إفريقيا، واستطاع المنتخب الغاني ان ينتصر فى لقائه الأخير امام منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة يتصدر منتخب النجوم السوداء المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون وصيف المجموعة بنفس عدد النقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة