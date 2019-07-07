أتلتيكو يفتح النار على برشلونة وغريزمان واللاعب يعلن التمرد

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رد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، على تصريحات رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، التي كشف من خلالها عن اجتماع بين الرئيس التنفيذي للنادي الكاتالوني أوسكار جراو والرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد ميغل أنخيل غيل مارين، بشأن صفقة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وأصدر نادي العاصمة الإسبانية بيانًا رسميًا للرد على رئيس برشلونة، وجاء فيه: " نود أن نقول صحيح أنه كان هناك اجتماع بين ميغل أنخيل غيل مارين والرئيس التنفيذي لنادي كرة القدم في برشلونة، أوسكار جراو".

وأضاف "في ذلك الاجتماع، أعرب السيد جراو عن نيته بدفع الشرط الخاص بإلغاء عقد أنطوان غريزمان وتخفيضه من 200 إلى 120 مليون يورو، مع طلب تأجيل دفع المبلغ المذكور".

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وتابع "كل من برشلونة واللاعب أنطوان غريزمان لم يحترموا أتلتيكو مدريد وجميع معجبيه، ونتيجة لعدم الاحترام، طلب اليوم نادي أتلتيكو مدريد من اللاعب أن يظهر وفقًا لالتزاماته التعاقدية مع نادينا يوم الأحد القادم في مرافق الكيان من أجل بدء التحضيرات للموسم الجديد".

واختم أتلتيكو مدريد بيانه: "اللاعب أنطوان غريزمان لم يحترم نادي أتليتكو مدريد وتفاوض مع برشلونة في الوقت الذي لعب فيه الفريق ضد يوفنتوس بدوري الأبطال وضد برشلونة في بطولة الدوري الإسباني".

من جهتها ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن غريزمان أعلن التمرد على أتلتيكو مدريد بعد تعقيد مسألة مغادرته النادي، مشيرة إلى أنه يرفض العودة إلى التدريبات، استعدادًا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان كان قد أعلن في مايو/أيار الماضي أنه سيترك أتلتيكو مدريد، دون الكشف عن وجهته المقبلة، وسط ارتباط اسمه بقوة بالانتقال إلى برشلونة

