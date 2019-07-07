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ملف السبت.. زلزال الأولاد يطيح بأصحاب الأرض خارج الكان.. واستقالات بالجملة داخل اتحاد الكرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد يوم أمس السبت العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني لمنتخب مصر ويتقدم باستقالته

الاستقالات تتوالى.. حازم ومجاهد وزاهر خارج اتحاد الكرة

ثلاثي اتحاد الكرة يتراجعون عن قرار الاستقالة من منصبهم

أجيري بعد الخروج من أمم أفريقيا: أنا المسئول عن هذه النتيجة

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بعثة المنتخب المغربي تغادر مصر بعد وداع كأس الأمم الأفريقية

مصر تودع أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا

إلى ربع نهائي إفريقيا.. نسور نيجيريا تلتهم الكاميرون بثلاثية مثيرة وتنتظر مصر

أول تصريح من ديانج بعد الانتفال للأهلي

أتلتيكو مدريد يضم موراتا نهائيا من صفوف تشيلسي

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