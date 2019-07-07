محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد وفريد قطب وروجيه أنيس : ضربة قاسية هزت استاد القاهرة الدولي عقب هزيمة منتخب مصر من جنوب أفريقيا بهدف نظيف وتوديع الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ 16 فى كبرى مفاجأت البطولة. وانخرط محمد صلاح نجم منخب مصر فى نوبة بكاء في حين انتابت الحسرة الجماهير التى حضرت وعبر البعض منها عن غضبه من الهزيمة والخروج المبكر من البطولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكاء وحسرة وغضب فى ليلة خروج المنتخب من كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.