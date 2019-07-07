باللوائح.. من يقود اتحاد الكرة بعد سلسلة الاستقالات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن عدد من أعضاء اتحاد الكرة المصري عن استقالتهم من منصبهم، بعد دقائق قليلة من استقالة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، عقب خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وخروجه من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2019.

الرباعي حازم إمام، سيف زاهر، أحمد مجاهد وخالد لطيف أعلنوا عن استقالتهم بشكل رسمي إلى جانب أبو ريدة، وذلك وفقًا لما ورد عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

بينما تراجع الثلاثي كرم كردي، عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني عن الاستقالة وذلك عن طريق حذف البيانات الخاصة بهم من صفحة الاتحاد الرسمية بموقع فيسبوك، بعد نشرها بدقائق.

لائحة اتحاد الكرة المصري، تنص على أنه في حالة استقالة مجلس الإدارة أو عدد من أعضاءه مما يفقده النصاب القانوني لإنعقاده، فإن المجلس بالكامل يُصبح منحلًا.

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ويفقد اتحاد الكرة نصابه القانوني ويصبح مُنحلًا في حالة استقالة نصف أعضاءه، وهو ما لم يحدث حتى الآن في ظل استقالة أربعة أعضاء والرئيس فقط، من بين 11 عضوًا.

كما تنص اللائحة عن تولي المدير التنفيذي للاتحاد، ثروت سويلم حاليًا، إدارة شئون الاتحاد كرئيس مؤقت له لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم الإعلان خلال هذه الفترة عن إجراء انتخابات لمجلس الإدارة.

وفي ظل تراجع الثلاثي كردي، عبد الفتاح وعبد الغني عن الاستقالة، فإن النصاب القانوني لمجلس إدارة اتحاد الكرة يظل قائمًا حتى الآن، بعدما رحل أربعة أعضاء فقط وتبقي ستة.

ولم يعلن الثلاثي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، دينا الرفاعي ومحمد أبو الوفا عضوا الاتحاد عن استقالتهم، بالإضافة إلى استمرار الثلاثي المتراجع عن قراره ليصبح العدد القائم حاليًا هو ستة أعضاء.