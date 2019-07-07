ثلاثي اتحاد الكرة يتراجعون عن قرار الاستقالة من منصبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تراجع مجدي عبد الغني، كرم كردي وعصام عبد الفتاح، ثلاثي الأعضاء بمجلس اتحاد الكرة المصري، عن الاستقالة من منصبهم كأعضاء في المجلس الحالي.

وفي وقت سابق كان اتحاد الكرة قد أعلن في بيانات رسمية عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، عن استقالة الثلاثي من منصبهم بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الثلاثي قرر التراجع عن الاستقالة، قبل أن يقوم الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بحذف البيانات الخاصة باستقالتهم بشكل نهائي.

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، قد أعلن عن استقالته من منصبه، بعد هزيمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.