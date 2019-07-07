أبو ريدة كلمة السر" .. حكاية أجيري من مفاوضات موسكو إلى النهاية "المتفق عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اسدل الستار على مشوار المكسيكي خافير أجيري مع منتخب مصر بعد 342 يوماً بالتمام والكمال قضاها فى تدريب الفراعنة انتهت بالهزيمة المهينة من جنوب أفريقيا والخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني بالكامل واستقالته من منصبه على خلفية الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف وخروج المنتخب من بطولة كأس الأمم.

وتعاقد منتخب مصر مع أجيري فى الأول من أغسطس الماضي ولكن البداية سبقت هذا التاريخ والنهاية سبقة تاريخ انتهاء العقد الذى كان يمتد لعام 2022 .

البداية

وبحسب مصدر لـ "الخليج 365" فإن هاني أبو ريدة اجتمع فى يوليو 2018 مع ممدوح عيد (المدير التنفيذي لبيراميدز الحالي) ووكيل أجيري للتفاوض مع المدرب المكسيكي من أجل قيادة المنتخب بعد انتهاء عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر والاستقرار على عدم التجديد له.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن أبوريدة تواصل مع أجيري في يوليو الماضي، واجتمع معه في موسكو على هامش المباريات النهائية لكأس العالم، واتفق معه على بعض الأمور

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تمسك

وبحسب مصدر لـ "الخليج 365" فإن وضع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع 20 سيرة ذاتية على طاولة المفاوضات ليس من بينهم أجيري ولكن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وضع اسم المدرب على طاولة المفاوضات، وقام بترشيحه، وتمسك بوجوده ضمن القائمة النهائية.

حازم إمام بحسب المصدر كان قد نجح في التوصل لاتفاق مع خليلوزيتش مؤخرا بتقليص راتبه ليصل لـ2.4 مليون دولار سنويا، لكن أبوريدة وجد أن المقابل المادي مبالغ فيه ليقرر حازم وضع قائمة مختصرة أخرى مكونة من 3 أسماء جديدة براتب أقل من الذي سوف يحصل عليه أجيري إلا أن المكسيكي جاء فى النهاية.

شرط جزائي

واتفق اتحاد الكرة مع أجيري على تدريب المنتخب لمدة 4 سنوات مقابل 120 الف دولار شهريا ليضعه فى صدارة قائمة أغلي مدرب في أفريقيا مع وضع امتيازات ٥٠٠ ألف دولار للتأهل لبطولة كأس العالم ومثلهم في حالة الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ووضع شرط جزائي في حالة رحل بشكل مفاجئ عن تدريب الفراعنة اثناء مدة التعاقد.

اتفاق

مصدر أخر كشف لـ "الخليج 365" أن هاني أبو ريدة اشترط على أجيري عقب حصول مصر على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون الوصول للمباراة النهائية على أقصى تقدير وإلا إنهاء العقد وهو ما وافق عليه المكسيكي.

غضب

وبحسب المصدر فإن بعض أعضاء مجلس إدارة عبروا عن غضبهم من اختيارات أجيري للقائمة الأولية لبطولة كأس الأمم وتصاعد الغضب مع أداء الفراعنة بدور المجموعات والانتقادات الموجهة والتى طالت مجلس الإدارة نفسه.

الإقالة

رحيل أجيري لم يكن مفاجأة بالنسبة له بحسب الاتفاق مع أبو ريدة وخروج المنتخب لدور الـ 16 لينتهى مسلسل أجيري فى الساعات الأولي من يوم الأحد 8-7 - 2019.