مباريات الأحد.. نهائي كوبا أمريكا.. والجزائر في مواجهة أمام غينيا بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع مباراتين بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، ومباراة نهائي كوبا أمريكا

الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد الثلاث مباريات والقنوات الناقلة لهم:

كأس الأمم الأفريقية

Advertisements

مالي× كوت ديفوار - الموعد 18:00 مساءً - القنوات الناقلة.. beIN SPORTS HD 1 FR، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي).

الجزائر × غينيا- الموعد 21:00 مساءً - القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي).

كوبا أمريكا

البرازيل × بيرو- الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS MAX HD3.