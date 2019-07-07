مباريات الأحد.. نهائي كوبا أمريكا.. والجزائر في مواجهة أمام غينيا بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع مباراتين بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، ومباراة نهائي كوبا أمريكا
الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد الثلاث مباريات والقنوات الناقلة لهم:
كأس الأمم الأفريقية
مالي× كوت ديفوار - الموعد 18:00 مساءً - القنوات الناقلة.. beIN SPORTS HD 1 FR، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي).
الجزائر × غينيا- الموعد 21:00 مساءً - القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي).
كوبا أمريكا
البرازيل × بيرو- الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS MAX HD3.
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