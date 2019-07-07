محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم إن خروج منتخب مصر "المهين" من بطولة كاس الأمم الأفريقية لا يقلل من الانتصار فى التنظيم المشرف للبطولة.
وخسر منتخب مصر من نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت مساء السبت فى دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم لأفريقية.
وأضاف شوبير خلال ظهوره بقناة "تايم سبورتس" إن خروج المنتخب مؤلم وقاسي وإن اتحاد الكرة يجب أن يتحمل مسئولية الفشل فى الخسارة القاسية ولكن فى نفس الوقت لا يجب نسيان التنظيم المشرف والبنية التحتية من ملاعب وفنادق التى تسببت فيها تنظيم البطولة .
وأنهيى شوبير معلقاً على استقالات أعضاء اتحاد الكرة :" أعتقد أن هناك الجديد يوم الأحد ".
وتقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة لقدم باستقالته بالإضافة لحازم إمام وسيف زاهر وأحمد مجاهد وكرم كردي وعصام عبد الفتاح عقب دقائق من خروج منتخب مصر من البطولة مع اقالة الجهازين الفني والإداري.
كانت هذه تفاصيل خبر "انتصرنا تنظيمياً".. أول تعليق لشوبير بعد خروج المنتخب من كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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