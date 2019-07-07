الاستقالات تتوالى.. حازم ومجاهد وزاهر خارج اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، التقدم بالاستقالة من منصبه، عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية 2019، إثر الهزيمة من جنوب أفريقيا.

وكتب إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" بعد هذه النتائج وجب على الاستقالة، وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية".

وفي نفس السياق أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بدعوة المهندس هاني أبو ريدة بتقديم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتقديم استقالتهم معه من الاتحاد.

وأكد مجاهد التزامه أيضا بالاستمرار في عمله كمنسق عام لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا من أجل استكمال المهمة كإلتزام وطني وأدبي.

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وفي ظل موجة الاستقالات

وكتب سيف زاهر عبر حسابه على موقع "فيسبوك":" حاولنا كثيرا واجتهدنا .. ولكن وجبت الاستقالة بعد خروج منتخبنا ، بالتوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم".

وخسر منتخب مصر المباراة التي جمعته مع جنوب أفريقيا بهدف نظيف مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019.

المنتخب المصري ودع منافسات البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره بعدما جاء هدف جنوب أفريقيا عن طريق لورش في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، فإن منتخب جنوب أفريقيا قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية، لملاقاة منتخب نيجيريا الذي تفوق على الكاميرون.