أجيري بعد الخروج من أمم أفريقيا: أنا المسئول عن هذه النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهحي:

اعترف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، بتحمله نتيجة خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية 2019 بهذه الطريقة وبشكل مبكر.

خسر منتخب مصر المباراة التي جمعته مع جنوب أفريقيا بهدف نظيف مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019.

المنتخب المصري ودع منافسات البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره بعدما جاء هدف جنوب أفريقيا عن طريق لورش في الدقيقة 86.

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وبهذه النتيجة، فإن منتخب جنوب أفريقيا قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية، لملاقاة منتخب نيجيريا الذي تفوق على الكاميرون مساء السبت.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه المسئول الأول والأخير عن الخروج من البطولة في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا.

وأضاف، أنه فخور بالأسماء التي اختارها وهو المسئول عنهم وعن اختيارهم وخلال ٣ مباريات كانوا جيدين، مشيرا إلى أنه لن أتحدث عن لاعبين خارج القائمة.

وأوضح، أنه يتحمل كل التبعات نتيجة الخروج بهذه الطريقة، لأنه من اختار اللاعبين والتشكيل والتغييرات طوال فترة تواجده في البطولة.