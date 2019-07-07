موعد مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة البرازيل وبيرو والتي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب ماراكانا، على أرض دولة البرازيل، وذلك ضمن المباراة النهائية في إطار مسابقة كوبا أمريكا 2019.

موعد مباراة البرازيل وبيرو

يكون موعد مباراة البرازيل وبيرو تحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الثانية عشر صباحًا من يوم الاثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة البرازيل وبيرو والقنوات الناقلة

سوف تكون مباراة البرازيل وبيرو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن

ماكس HD3 المشفرة.

كما ستكون مباراة البرازيل وبيرو منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن

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ماكس HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

يدخل منتخب البرازيل مواجهة نظيره بيرو في نهائي كوبا أمريكا، وهو عازمًا على تحقيق الانتصار من أجل ضمان التتويج بلقب النسخة الحالية على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المؤكد أن التاريخ يقف في صف المنتخب البرازيلي قبل موعد المباراة النهائية، نظراً لكون منتخب السامبا لم يسبق له وأن خسر لقب كوبا أمريكا كلما تم تنظيم البطولة على أرضه ووسط جماهيره، حيث سبق وأن رفع كأس البطولة في

5 مناسبات سابقة على أرضه.

ويبحث المنتخب البرازيلي عن لقبه الثامن في تاريخ كوبا أمريكا بشكل عام، بعدما توج آخر مرة باللقب في صيف عام 2007، عندما فاز على الأرجنتين في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد، على أرض دولة فنزويلا.

بينما يدخل منتخب بيرو نهائي كوبا أمريكا، أملا في مواصلة صحوته بعدما أقصى في طريقه كلاً من أوروجواي العملاق صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كوبا أمريكا، ثم منتخب تشيلي حامل اللقب في آخر نسختين على التوالي.

ولا يمتلك منتخب بيرو في تشكيلته الحالية نجوماً لامعة في عالم كرة القدم من ناحية الشهرة، إلا أنه يمتلك لاعبين أصحاب قدرات فنية عالية للغاية سواء من الناحية الدفاعية أو خاصة من الناحية الهجومية، مما يجعل حظوظه في التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كوبا أمريكا قائمة وبقوة.