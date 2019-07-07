استقالة خالد لطيف من اتحاد الكرة

أعلن خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من عضويةالمجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة
رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس ، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.
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