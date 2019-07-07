استقالة خالد لطيف من اتحاد الكرة

أعلن خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من عضوية المجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة المجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدةرئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس ، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

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