كردي وعبد الفتاح ومجدي عبد الغني يقدمون استقالتهم من اتحاد الكرة

قدم الثلاثي، مجدي عبد الغني وكرم كردي وعصام عبد الفتاح، استقالتهم من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة منذ قليل. مجلس إدارة اتحاد الكرة منذ قليل. وتأتي استقالة الثلاثي استجابة لدعوة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لمجلسه بالاستقالة بعدما أعلن استقالته وإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر.

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