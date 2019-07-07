منتخب مصر لناشئي السلة يتغلب على نيجيريا في بطولة أفريقيا

نجح المنتخب الوطني لناشئي السلة في التغلب على نظيره نيجيريا ضمن منافسات البطولة الافريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر. وتغلب المنتخب بنتيجة 86 مقابل 77 لمنتخب نيجيريا ويقود المنتخب فنياً رفيق يوسف. ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي. ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي. Advertisements وتضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا والجزائر وانجولا، بينما ضمت المجموعة الثانية تونس ورواندا ومالي وكوت ديفوار وغينيا. وتشمل قائمة المنتخب كل من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد و أسر جودة و مؤمن طارق خيرى و أحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبد المطلب و كريم وليد و على أحمد و عبد الله ناصرو محمد على.



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