رياضة | بعد توديع الكان.. القصة الكاملة لـ استقالة مجلس اتحاد الكرة المصري.. ومن المرشح لرئاسة الجبلاية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توديع الكان.. القصة الكاملة لـ استقالة مجلس اتحاد الكرة المصري.. ومن المرشح لرئاسة الجبلاية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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حالة من الحزن ضربت الشارع المصري، بعد هزيمة المنتخب المصري "الفراعنة" أمام نظيره جنوب أفريقيا، بهدف قاتل في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

- مصادر: تحقيق موسع من جهات رقابية في مخالفات مالية وإدارية بـ"اتحاد الكرة" ووسط حالة الغضب وانتقاد النقاد الرياضيين في مصر، أكدت مصادر مطلعة أنه جارِ التحقيق الآن من قبل الجهات الرقابة في مخالفات مالية وإدارية ارتكبها اتحاد الكرة المصري، والذي أسفر عن ظهور مصر بهذا المستوى، على الرغم أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها ووفرت للاتحاد كافة الإمكانيات للظهور بشكل مشرف ومتميز. وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم التحقيق بشكل موسع في كل شيء فيما حدث خلال أي وقت مضى، مؤكدًا أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا من أجل العمل على نجاح البطولة، ووفرت كافة الإمكانيات الاحترافية والرائعة من تجهيز مطارات وملاعب واستادات، فضلًا عن منظومة التذاكر والاستعانة بالخبراء، وتذليل كافة العقبات الروتينية، وأن الدولة أجرت تطويرًا للبنية التحتية للعديد من المرافق لتناسب هذا الحدث، لكن حالة التراخي والإهمال والفساد هو ما حصل عليه الشعب.

- هاني أبوريدة يعلن استقالته رسميا.. ويطالب الأعضاء بتقديم استقالتهم وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أعلن المهندس هاني أبو ريدة، استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتقديم استقالاتهم. وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه. كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.

- حازم إمام يستقبل من إدارة مجلس اتحاد الكرة من جهة أخرى، نشر الكابتن حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدراة اتحاد الكرة المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استقالته من منصبه عقب خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا وخروجه من بطولة أمم أفريقيا. Advertisements

وكتب إمام عبر حسابه: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية".

- استقالة سيف زاهر من اتحاد الكرة أعلن سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من عضوية المجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

- أحمد مجاهد يستقيل.. ويؤكد استمراره في عمله كمنسق لـ"أمم أفريقيا" كما تقدم أحمد مجاهد باستقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع الاستمرار في عمله كمنسق عام لبطولة الأمم الأفريقية.

- استقالة عصام عبدالفتاح وكرم كردي وقرر عصام عبدالفتاح وكرم كردي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستقالة بشكل رسمي من منصبيهما بعضوية مجلس الجبلاية بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 أمام جنوب إفريقيا.

- استقالة مجدي عبدالغني كما قرر مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستقالة بشكل رسمي من منصبه بعضوية مجلس الجبلاية بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.