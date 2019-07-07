رياضة | عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على استقالة اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على استقالة اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد هزيمة منتخب مصر من نظيره جنوب أفريقيا، بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 85 من زمن المباراة بدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.

وقال آل الشيخ، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله مفيش حد بيجي عليا ظلم إلا ربنا يوريني فيه يوم".

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