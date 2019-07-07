رياضة | ماذا قالت الصحافة العالمية بعد خروج مصر من كأس أمم أفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت الصحافة العالمية بعد خروج مصر من كأس أمم أفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت الصحف العالمية خروج منتخب مصر بقيادة محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف بدور الـ16 وذلك مساء السبت.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ16 من المسابقة بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط حيثُ فاز على زيمبابوي 1-0 وعلى الكونغو الديمقراطية 2-0 وأوغندا 2-0 ليتأهل لدور الـ16 ويصطدم بجنوب أفريقيا ويخسر 1-0.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن منتخب مصر تلقى هزيمة مفاجئة من جنوب أفريقيا لتخرج مع نجمها محمد صلاح مؤكدةً أن الجيل الحالي لم يكن بقوة الفريق الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية (2006 - 2008 -2010).

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فيما ذكرت صحيفة "الجارديان" أن خسارة مصر من جنوب أفريقيا 1-0 هي نتيجة مستحقة مؤكدةً أن منتخب البافانا بافانا كان أكثر خطورةً مشيرةً أن استاد القاهرة كان صامتاً في مشهد مشابه تماماً لما جرى على ملعب الماركانا في المباراة النهائية لكأس العالم 1950 والتي فازت فيها الأوروجواي على البرازيل 2-1.

كما ألقى موقع "جول" العالمي الضوء على تأهل منتخبي البافانا بافانا ونيجيريا لدور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد الفوز على مصر والكاميرون مشيداً بما قدمه مدرب منتخب جنوب أفريقيا ستيوارت باكستر أمام الفراعنة.

فيما شدد موقع قناة "فرانس 24" الأجنبية، على أن نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا قد أذهلت الجميع وتسببت في إبهار 70 ألف مشجع كان متواجد باستاد القاهرة الدولي باليوم الثاني من منافسات دور الـ16 الذي شهد أيضاً نتيجة صادمة بعد فوز نيجيريا على الكاميرون حامل اللقب.