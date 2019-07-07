رياضة | مدافع جنوب إفريقيا لـ"الخليج 365 الرياضي: ردينا على الانتقادات ومصر لم تتوقعنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع جنوب إفريقيا لـ"الخليج 365 الرياضي: ردينا على الانتقادات ومصر لم تتوقعنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماكهازي مدافع منتخب جنوب إفريقيا أنه وزملاءه في المنتخب واجهوا انتقادات لاذعة قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي تقام في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" عقب فوز منتخب جنوب إفريقيا على مصر وتأهله لربع نهائي بطولة أمم إفريقيا :"أردنا تحسين الصورة التي أخذت علينا في بلادنا، ونجمع الجماهير حولنا.. بذلنا أقصى جهد في مباراة اليوم، والمدير الفني اشتغل كثيرا على كيفية مواجهة منتخب مصر".