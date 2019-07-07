رياضة | أحمد مجاهد يؤكد التزامه بالاستقالة والاستمرار في البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مجاهد يؤكد التزامه بالاستقالة والاستمرار في البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بدعوة المهندس هاني أبو ريدة بتقديم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتقديم استقالتهم معه من الاتحاد ، كما أكد التزامه أيضا بالاستمرار في عمله كمنسق عام لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا من أجل استكمال المهمة كإلتزام وطني وأدبي.

وقام المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بتقديم إستقالته بعد خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا في دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.