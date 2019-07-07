رياضة | عاجل.. استقالة جديدة في مجلس الجبلاية لوداع أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استقالة جديدة في مجلس الجبلاية لوداع أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حازم إمام وسيف زاهر عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستقالة بشكل رسمي من منصبيهما بعضوية مجلس اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا أمام جنوب إفريقيا.

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وأكد الثعلب وسيف أنهما ملتزمان بدعوة المهندس هاني أبو ريدة وقررا الاستقالة بشكل رسمي من المنصب متمنيان التوفيق للكرك المصرية مستقبلا.

وأضاف الثنائي بأن الدولة وفرت كل شيء للبطولة والمنتخب ولكن الفريق لم يقدم أي شيء ووجب الاستقالة فورا.