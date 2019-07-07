رياضة | لو بس محصلش.. وردة يدق آخر مسمار في نعش أجيري !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو بس محصلش.. وردة يدق آخر مسمار في نعش أجيري ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لو بس محصلش..سلسلة يقدمها لكم "الخليج 365 الرياضي" لتحليل وتذكرة الأحداث المهمة التي حدثت مع اللاعبين وغيرت مسار حياتهم ولو لفترة زمنية بسيطة وماذا لو لم تحدث كانت كيف ستسير الأمور.

أصبح هناك جديد يُذكر "الفراعنة تودع البطولة"، تلك هو الخبر الذي تلقته الجماهير المصرية بحاله من الرضا والتصالح النفسي فالجميع يعلم منذ الوهلة الأولى أن كل شيء يسير في اتجاه خاطئ ولكن كانت وحدها الجماهير هي من تقف بجانب لاعبيها وتساندهم حتى هدف ثيمبينكوسي لورش القاتل الذي لم يهز شباك الفراعنة وحسب ولكن كان بمثابة رصاصة حية في قلوب المشجعيين.

وبعدما نزل اللاعبين إلى أرض الميدان بدأت الجماهير الحاضرة لمساندة فريقها في مدرجات التالتة شمال بالهتاف إلى لاعب الفراعنة عمرو وردة «يا صلاح قول لوردة احنا معاك النهاردة»، بالإضافة إلى «تعالى يا وردة».

متناسيين ما حدث من اللاعب وأزماته الأخلاقية المتكررة والتي كادت أن تفسد الأنضباط داخل معسكر الفريق تلك هي الحادثة التي مرت أيضًا مرور الكرام على المسؤولين والجهاز الفني للفراعنة الذي تراجع عن قرار استبعاد اللاعب بعد ضغط وتدخل من رفاقه وعلى رأسهم محمد صلاح والقائد أحمد المحمدي.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر لم نجد هؤلاء الجماهير تهتف بكل قوتها بحثًا عن حق اللاعبين الذي لم يتم استدعائهم على الرغم من حاجة المنتخب إلى خدماتهم أمثال عبدالله جمعة ومحمود كهربا وصالح جمعة، أو تدخل أحد من المسؤولين في اختيارات أجيري لربما كان تغير الوضع كثيرًا.

وإذا كنت تفكر في كيف سيتدخل أحد في أختيارات اللاعبين التي هي من أختصاص المدير الفني وحسب فعليك أن ترى المشهد كاملًا فالمدير الفني الذي سُلب منه الحق في القرار على بقاء اللاعب أم لا أليس بقادر على إقناعه بلاعب بحد ذاته ! .

ولم تكن تلك هي الأزمة الوحيدة في مشوار المنتخب القصير للغاية داخل أروقة البطولة ولكن لعل أبرز ما خطف أنظار الجميع وجعل مشجعي "المقهي" يصرخون من "الولا حاجة" التي قدمها أجيري في ليلة هزلية لا تليق بأسم منتخب الفراعنة الذي يتغني الجميع بأمجاده.

هو المستوى الباهت الذي ظهر عليه اللاعبين وعلى الرغم من وجود تشكيل للمنتخب لا يوجد خطة ثابته معروفة للمشاهد فلا يعرف إذا كان أجيري يفضل اللعب الدفاعي أم الهجومي الذي بدء فيه منذ توليه تدريب الفراعنة، حتى أنه لا يوجد جمل تكتيكيه يتم تنفيذها من قبل اللاعبين حتى أن ال5 أهداف التي سجلها المنتخب جاءت من مهارات فردية.

وأصبح السؤال الذي لم يجد له إجابه هل كل ذلك نتيجة التهاون بعد الخروج من بطولة كأس العالم في روسيا 2019 أم أنها عدالة السماء وإنصاف لمن خانهم الاختيار ؟ .