رياضة | خاص.. مدرب جنوب أفريقيا: إنتصارنا على مصر من أعظم النتائج فى كأس الأمم ومواجهة نيجيريا صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مدرب جنوب أفريقيا: إنتصارنا على مصر من أعظم النتائج فى كأس الأمم ومواجهة نيجيريا صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ستيوارت باكستر المدير الفنى الأسكتلندى لمنتخب جنوب إفريقيا، إنه حقق نتيجة عظيمة بعد إقصاء مصر من كأس الأمم الإفريقية من دور ال 16 بعدالفوز بهدف دون رد.

وقال باكستر فى تصريحات خاصة :" إنتصارنا على مصر اليوم من أعظم النتائج الذى حققنناها ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ولعبنا مباراة جيدة جداً وحققنا هدفنا وهو الفوز والصعود للدور التالى ".

وعن مواجهة نيجيريا فى دور ربع نهائي، قال :" مباراة نيجيريا ستكون مواجهة صعبة بالطبع، لأنهم منتخب قوى ولديه أمكانيات، وواجهناهم فى التصفيات ونعرف إمكانياتهم جيداً، وفى مبارتهم أمام الكاميرون كانوا خسرانين بثنائية ولكن عادوا وفازوا بثلاثية وذلك يدل أن نيجيريا منتخب جيد جداً".

ويذكر أن منتخب البافانا بافانا فاز بهدف دون رد على مصر فى ستاد القاهرة الدولى أحرزه مهاجم المنتخب وأورلاندو بايرتس لورش وتأهل لدور ربع نهائي من الكان ليواجه النسور النيجيرية.