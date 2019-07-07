رياضة | بركات : آداء المنتخب كان دليل على توديعنا لأمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بركات : آداء المنتخب كان دليل على توديعنا لأمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد محمد بركات نجم الأهلي السابق عقب خروج منتخبنا من دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا على أن آداؤه في دور المجموعات كان مؤشرا لتوديعنا للبطولة.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "آداء منتخب مصر في دور المجموعات كان مؤشر كبير على خروجنا من دور الستة عشر".



واختتم بركات تصريحاته قائلاً :"الجميع كان يهاجم كوبر بسبب طريقته الدفاعية وعرفوا الفرق عندما شاهدوا المنتخب وهو بلا شكل مع أجيري".