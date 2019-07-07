شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح وكرم كردي وخالد لطيف يستقيلون من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم كل من خالد لطيف وكرم كردي وعصام عبدالفتاح، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالتهم من الاتحاد، على خلفية خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كان هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، أعلن إقالة خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، وجهازه الفني، كما أعلن تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد، بعد ساعات من هزيمة مصر أمام جنوب أفريقيا.

وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الدور الـ16 من البطولة.