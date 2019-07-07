شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتسلح بـ«الخماسية» أمام بيرو في نهائي «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى العاشرة مساءً، صوب ملعب «ماراكانا»، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبى البرازيل وبيرو، فى نهائى بطولة كوبا أمريكا.

استطاع منتخب البرازيل التأهل إلى الدور ربع النهائى عن المجموعة الأولى بجانب فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره فى دور المجموعات، جمعها من الفوز على بوليفيا فى الافتتاح بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل مع فنزويلا بدون أهداف، واكتسح منتخب بيرو بخمسة أهداف نظيفة فى ختام دور المجموعات، قبل أن يتغلب على باراجواى فى دور الثمانية بركلات الترجيح ليضرب موعداً مع الأرجنتين فى نصف النهائى.

وكان راقصو السامبا البرازيلية قد فازوا على منتخب الأرجنتين بهدفين دون مقابل فى نصف النهائى لبطولة كوبا أمريكا، كما فاز البرازيل على بيرو فى دور المجموعات بخماسية دون مقابل.

وسيدخل المدرب «تيتى» هذه المواجهة بالقوة الضاربة، وسيكون تياجو سيلفا شريك ماركينيوس فى قلب الدفاع، وسيعتمد على مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وخلفه الثلاثى الخطير إيفرتون، فيليبى كوتينيو، وجابرييل جيسوس. ويدخل المدير الفنى لمنتخب البرازيل بتشكيل يتكون من أليسون بيكر فى حراسة المرمى، وأمامه فيليبى لويس، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانى ألفيس، كاسيميرو، أرثر، إيفرتون سوارى، فيليبى كوتينيو، جابرييل جيسوس، روبرتو فيرمينو.

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على الجانب الآخر، نجح منتخب بيرو فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة كوبا أمريكا، حيث نجح المنتخب البيروفى فى تحقيق المفاجأة وفاز على منتخب أوروجواى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أرينا بيرنامبوكو.

وتأهل منتخب بيرو إلى ربع نهائى البطولة كأفضل ثالث بعد خساراة منتخب باراجواى أمام المنتخب الكولومبى وفوز المنتخب الأرجنتينى على قطر، واستطاع أن يجمع 4 نقاط بالمجموعة الأولى التى يتصدرها البرازيل بواقع 7 نقاط ثم فنزويلا صاحبة الـ5 نقاط.

واكتسح منتخب بيرو نظيره المنتخب التشيلى بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل.

يدخل منتخب بيرو اللقاء بكامل صفوفه، وسيكون أمام المدير الفنى ريكاردو جاريكا جميع الاختيارات من أجل تحقيق اللقب الثالث فى تاريخ منتخب بيرو.

وسيبدأ المدرب الأرجنتينى بنفس العناصر الأساسية التى يعتمد عليها منذ انطلاق البطولة، ففى خط الدفاع سيتواجد كارلوس زامبرانو بجانب لويس أبرام فى قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم منتخب بيرو فى هذا اللقاء باولو جيريرو. ويدخل المدير الفنى الأرجنتينى اللقاء بتشكيل يتكون من بيدرو جاليسى فى حراسة المرمى، وأمامه ميجيل تراوكو، لويس أبرام، كارلوس زامبرانو، لويس أدفينكولا، يوشيمار يوتون، ريناتو تابيا، إديسون فلوريس، كريستيان كويفا، أندريه كاريو، باولو جيريرو.