عاجل.. هاني أبو ريدة يقدم استقالته بعد إقالة جهاز منتخب مصر بالكامل

قرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة الجهاز الفني لـمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وودع المنتخب المصري أمم أفريقيا من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا قال فيه، إن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد قرر إقالة الجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى تقديم استقالته من منصبه.

وأوضح أبوريدة أنه قرر إقالة الجهاز الفني، بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

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وشدد أبوريدة على أن استقالته تأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

ودعا أبوريدة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب من ثمن نهائي البطولة.

وأكد أبوريدة أنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدفا يسعى الجميع لتحقيقه.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، علما بأن المنتخب المصري أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة برصيد 7 مرات.