عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على استقالة اتحاد الكرة المصري

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد هزيمة منتخب مصر من نظيره جنوب أفريقيا، بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 85 من زمن المباراة بدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.

وقال آل الشيخ، في تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحمد لله مفيش حد بيجي عليا ظلم إلا ربنا يوريني فيه يوم".