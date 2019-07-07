شكرا لقرائتكم لليوم الثانى.. تواصل اختبارات الناشئين بالأهلى فى 6 محافظات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي تتواصلفي 6 محافظات لليوم الثاني على التوالي بعدما سبق وأعلن مسئولو اللقعة الحمراء إنطلاق الإختبارات منذ أمس ،السبت، في 6 محافظات هي:«أسوان وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والدقهلية والسويس».

وقال فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين أنه وضع نظاماً جيداً لمواجهة العدد الكبير المتوقع مشاركته في الاختبارات ، موضحاً أنه تم توزيع المراحل السنية المختلفة على الأيام التي تقام خلالها الاختبارات، مما سيقلل من الأعداد المتواجدة في كل يوم على حدة، مشيرا إلى أن الاختبارات ستبدأ للمراحل السنية الصغيرة أولاً، مروراً بالمراحل الأكبر سناً، علماً بأن الاختبارات متاحة لمواليد 2010 و2009 و2008 و2007 و2006 و2005 و2004 و2003 و2002.

Advertisements

وأكد مبروك أن كل محافظة سيكون بها عدداً كافياً من مدربي قطاع الناشئين لمتابعة الاختبارات بشكل جيد ودقيق واختيار العناصر المميزة وضمها للأهلي، مؤكداً أنه لا يوجد عدد محدد للاعبين الذين سيتم ضمهم بل سيتم التركيز على ضم العناصر الموهوبة، كما أشار إلى أن التركيز الأكبر سيكون على ضم اللاعبين الصغار، لكي يندمجوا في الأهلي منذ صغرهم ويتعلموا روح الانتماء للفانلة الحمراء.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالأهلي أن الموهبة تفرض نفسها دائما دون وجود ايه مجاملات، مشيراً إلى أنه من الممكن متابعة اللاعب أكثر من مرة للوقوف على مستواه الحقيقي ولكن في النهاية لن ينضم للأهلي إلا من يمتلك المهارات والمقومات الأساسية التي تجعله جديراً بارتداء قميص النادي.