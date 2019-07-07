شكرا لقرائتكم رسميًا إنقضاء النصاب القانونى لمجلس الجبلاية بعد إستقالة 6 أعضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن 6 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الكرة على رأسهم هاني أبوريدة رئيس الجبلاية استقالتهم من الجبلاية عقب الفضيحة التى ضربت الكرة المصرية مساء الجمعة بالخروج من أمم أفريقيا.
وأعلن كل من هاني أبوريدة واحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم امام ومجدى عبد الغني وخالد لطيف استقالتهم من منصبهم رسمياً باتحاد الكرة.
وتنص اللائحة على عدم انتصاب النصاب القانوني لمجلس الجبلاية حال استقالة نصف عدد أعضاء الإتحاد بالاضافة الى عضو ما يعنى 6 اعضاء وهو ما تم فى اتحاد الكرة بعد اعلان 6 أعضاء استقالتهم رسميا من مناصبهم بالجبلاية.
وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر بعد الخسارة القاسية التى تلقاها الفراعنة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الستة عشر للبطولة.
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