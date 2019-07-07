شكرا لقرائتكم موقع اتحاد الكرة يحذف إستقالة عبد الغني و كردي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو موقع اتحاد الكرة بحذف إستقالة مجدي عبد الغني و كرم كردي عضوي اتحاد الكرة على الرغم من نشر خبر مسبقاً بإستقالتهم.

أعلنت مسئولو اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك إستقالة كرم كردي و عبد الغني و عبد الفتاح من عضوية اتحاد الكرة قبل أن يتم حذف الخبر .

كان هاني أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

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وقال أبو ريدة، إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر بعد الخسارة القاسية التى تلقاها الفراعنة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الستة عشر للبطولة.