شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة يقيل أجيري وجهازه.. ويتقدم باستقالته من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من رئاسة الاتحاد، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

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قال أبوريدة إن هذا القرار يأتي «كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل».

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبوريدة أنه «من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا».