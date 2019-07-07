شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة سرية بين ميسي ونيمار لحسم العودة لـ«كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة الإسبانى، عقد جلسة مع زميله السابق نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، وذلك على هامش لقاء الأرجنتين والبرازيل الذى جمعهما فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا، وفاز به السامبا وتأهل إلى النهائى. وقالت الصحيفة، إن الثنائى التقيا وتبادلا الحديث فيما بينهما، عقب المباراة، وجاء الحديث بسبب التقارير التى انتشرت فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسبانى بعد رغبته فى الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان رئيس رابطة الدورى الإسبانى «الليجا»، خافيير تيباس، قد صرح مؤخرًا بعدم رغبته فى عودة النجم البرازيلى إلى برشلونة، هذا الصيف. وقال تيباس، فى حوار مع إذاعة «واندا سيرو»، إنه يفضل عدم عودة نيمار إلى الليجا، لأنه «نموذج سيئ»، مضيفًا أنه سيرحب بعودته إلى الدورى حين «يصبح سلوكه حسنًا». وتابع: «يمكن لنيمار أن يكون لاعبا رائعا، لكن السلوك أمر ضرورى ضمن القيم التى نحاول إظهارها فى بطولتنا». فيما قالت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إن سان جيرمان قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 و150 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على اثنين من لاعبى «البارسا». وكان اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، غادر «الليجا» صوب الدورى الفرنسى عام 2017، فى صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو جعلت منه، إلى الآن، أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم.