شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب أفريقيا: لعبنا مباراة جيدة أمام خصم قوي وعنيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الفراعنة، ونجح في تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وفازت جنوب أفريقيا على المنتخب المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ16 التي تستضيفها مصر.

أضاف باكستر، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «لعبنا مباراة جيدة أمام خصم قوي وعنيد كان أحد المرشحين لإحراز اللقب ونجحنا في الفوز والتأهل للدور المقبل».

تابع: «استحواذنا على الكرة في أغلب فترات المباراة ونجحنا في إحراز هدف الفوز والتأهل لدور الـ8 وسط حضور جماهيري كبير لمنتخب مصر. قدمنا أداء مميزا ونجحنا في استغلال الأمر لصالحنا».