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أجيري يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة لحسم مصيره مع المنتخب الأحد

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، إنه سيجتمع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، لبحث مصيره خلال الفترة القادمة.

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وخرج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالخسارة أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ 16 للبطولة.

وأوضح أجيري، في تصريحاته عقب اللقاء، أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن استمراره على رأس الجهاز الفني للمنتخب من عدمه.

أضاف: «عقدت جلسة مع اللاعبين عقب المباراة وتحدثت معهم، ولكن لا يوجد أي قرار حتى الآن. غدا هناك اجتماع مع مسئولي اتحاد الكرة للحديث عن الخطوة المقبلة وموقفي مع المنتخب».

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