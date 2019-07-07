شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: أنا المسؤول الأول والأخير عن خروج المنتخب.. وفخور بمجموعة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تحمله مسئولية خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وخرج منتخب مصر من بطولة إفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية.

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وقال أجيري، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أنا المسؤول الأول والأخير عن خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا، وأشعر بالفخر بمجموعة اللاعبين التي اخترتها، وأن المسؤول عنهم وعن اختيارهم. لقد قدموا خلال ٣ مباريات أداء جيدا، ولن أتحدث الأن عن اللاعبين الذين لم يتم ضمهم للمنتخب».

أضاف: «أعلم أن الجميع في حالة حزن شديد بسبب الخروج المبكر من البطولة الإفريقية، وأنا أقدر ذلك، وأشعر بالأسى للخروج.. أتحمل كل التبعات لأني من اختار اللاعبين والتشكيل والتغييرات».

تابع: «المباراة كانت مفتوحة، وكانت هناك عدة فرص والفارق الوحيد هو نجاح جنوب إفريقيا في تسجيل هدف الفوز والتأهل».