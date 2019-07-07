شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة يطمئن أجيري على مستقبله مع الفراعنة: «لا نتعامل بالقطعة مع الجهاز الفني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، على الجلوس مع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين، صباح السبت، قبل توجههم للإستاد لخوض مباراة جنوب إفريقيا التي أقيمت مساء أمس والجريدة ماثلة للطبع، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية، وأكد لهم ضرورة بذل قصارى جهدهم والاستبسال في الملعب من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، خصوصا في ظل الدعم اللامحدود من قبل الدولة والجماهير المصرية.

وطمأن أبوريدة الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى، بشأن ما يتردد بشأن رحيله في حالة عدم الفوز باللقب الإفريقى، وقال له: «نحن لا نتعامل بالقطعة مع الجهاز الفنى، ويجب أن تكون مطمئنا على مستقبلك مع مصر، لكن بأداء مقنع للجميع».

ووعد أجيرى واللاعبين أبوريدة باقتناص اللقب الغائب عن الفراعنة منذ 9 سنوات ورفع الكأس الثامنة في تاريخ مصر، وقال: نملك الإمكانيات اللازمة.

في شأن آخر، منح خافيير إجيرى اللاعبين الذين خاضوا مباراة أمس أمام جنوب إفريقيا راحة من تدريبات اليوم، مع خوض باقى اللاعبين ممن لم يشاركوا في المباراة تدريبا قويا، تخلله تدريب بدنى قوى من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية تحسبا للحاجة لبعضهم في المرحلة المقبلة.

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فيما خضع أحمد حسن كوكا، والذى غاب عن مباراة أمس للإصابة لبرنامج تأهيلى قوى، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما تعرض لكدمة قوية في مباراة أوغندا في ختام دورى المجموعات.

وأكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أن كوكا سيكون جاهزا لمباراة الأربعاء المقبل، وقال: اللاعب سينضم للتدريبات الجماعية اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أوغندا، وتابع: بعودة كوكا للتدريبات ستخلو قائمة الفراعنة من الإصابات خصوصا بعد لحاق مروان محسن بمباراة أمس بعد شكواه من بعض الإجهاد.

من ناحية أخرى، احتوى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المشكلة التي حدثت في مقر إقامة المنتخب، بين أحمد حسن كوكا، وفتاة مصرية مقيمة بالفندق، بسبب موقف غير مقصود من اللاعب.

وقال لهيطة، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إنه نجح في إنهاء الأزمة التي حدثت سريعا، ولم تستغرق وقتا أكثر من 10 دقائق، وقال: المشكلة بدأت عندما اصطدم اللاعب بالفتاة داخل الفندق عن غير قصد، وهى تفهمت ذلك، ولكن تدخل فرد الأمن المسؤول عن تأمين البعثة، ودخوله في مجادلة مع الفتاة، جعل المشكلة تأخذ أكبر من حجمها، خصوصا أن الفتاة أصرت على تحرير محضر بعد تدخل فرد الأمن.

وتابع: نجحت في إقناع الفتاة بالتنازل عن تحرير المحضر، خصوصا أن الأزمة ليست مع كوكا بعدما سبق أن اعتذر لها وتقبلت الاعتذار، إلا أن الفتاة كانت مصرة على رأيها حتى عادت في قرارها وتقبلت اعتذارى واعتذار فرد الأمن لينتهى الموضوع سريعاً.