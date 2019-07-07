الفرنسي هيرفي رينارد يقترب من قيادة منتخب السعودية

اقترب الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب من قيادة منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة، بعدما ودع أسود الأطلسى منافسات كأس الأمم الأفريقية فى دور الـ 16.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن الفرنسي هيرفي رينار دخل اهتمام الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل بعد تضاؤل فرص المدربين المرشحين من قبل مجلس إدارة اتحاد القدم السابق منذ انتهاء عقد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي نهاية يناير الماضي وتحديداً بعد نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي هيرفي رينار كان يتقاضى 250 ألف ريال راتباً شهرياً من الاتحاد المغربي لكرة القدم، وسبق أن تلقى عروضاً من مصر والجزائر والصين، إلا أنه فضل الاستمرار مع المنتخب المغربي.

وتفوق منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4 – 1 عبر ركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "السلام"، ضمن منافسات دور الـ16، فيما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى من عمر المباراة بالتعادل الإيجابى 1\1.