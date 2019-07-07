الأرجنتين تحرز المركز الثالث بكوبا أمريكا بفوز صعب على تشيلي

حقق منتخب الأرجنتين المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز على نظيره منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "ارينا كورينثيانز"، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كوبا أمريكا 2019.

وجاء الهدف الاول بعد مرور 12 دقيقة فقط عبر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بعد أن انفرد بالمرمى وراوغ الحارس قبل أن يضعها في الشباك.

ثم فى الدقيقة 22 أضاف باولو ديبالا العائد للتشكيل الأساسي الهدف الثاني بعد أن راوغ مدافع الخصم وانفرد بمرمى تشيلي قبل أن يضع الكرة بالشباك.

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وتعرض الأسطورة ليونيل ميسي فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد مشاجرة بينه وبين جاري ميديل لاعب منتخب تشيلي بعد كرة مشتركة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الثنائي.

ويعتبر الطرد هو الأول لميسي في تاريخه مع منتخب الأرجنتين، حيث لم يسبق له أن يتعرض للإقصاء في مباراة مع منتخب التانجو.

وفى الشوط الثاني وتحديدا فى الدقيقة 59 من ركلة جزاء عبر نجم برشلونة الإسباني أرتورو فيدال.