شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتلقى ثاني بطاقة حمراء في مسيرته منذ 14 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (ساو باولو)

لم تكتمل فرحة منتخب الأرجنتين بإحراز المركز الثالث في بطولة «كوبا أمريكا 2019» المقامة حالياً في البرازيل، فرغم ثأر لاعبي «التانغو» من بطل النسخة السابقة منتخب تشيلي بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، إلا أن البطاقة الحمراء كانت حاضرة لتعكر أجواء الانتصار، وهذه المرة كانت في وجه أسطورتهم وقائدهم ليونيل ميسي.

أثاء المواجهة، وعند وصولها إلى الدقيقة 37، دخل قائد تشيلي ميديل في مشادة مع ميسي سرعان ما تحولت إلى احتكاك، لاسيما من الأول ما دفع الحكم إلى رفع البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين.

وهي المرة الثانية التي يطرد فيها ميسي خلال مسيرته الكروية إن على كان الصعيد الدولي أو مع فريقه برشلونة، والأولى تعود إلى عام 2005 في بداياته مع المنتخب الوطني ضد المجر في مباراة ودية، لتأتي البطاقة الحمراء الثانية بعد 14 عاماً.