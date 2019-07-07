شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر العميد.. دون حراسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

يعيش الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد حالة من الفوضى الإدارية غير المسبوقة، متمثلة في سفر بعثة الفريق لإقامة معسكر إعدادي في بولتون بمدينة مانشستر الإنجليزية دون حارسي المرمى فواز القرني وأمين بخاري. وبحسب تأكيدات مصدر مسؤول فإن سبب تخلف اللاعبين عن البعثة يعود لتأخر استخراج تأشيرة السفر إلى بريطانيا، وهو الأمر الذي أوقع الفريق في حرج خلال اليومين الماضيين، إذ اقتصرت التمارين على أداء تدريبات ترفيهية ولياقية على فترتين صباحية ومسائية، بهدف رفع المخزون اللياقي لحين حضور الحارسين للمعسكر المقرر اليوم (الأحد).

واكتفى المركز الإعلامي بالنادي بنشر صورة واحدة للتدريبات منذ مغادرة البعثة قبل 3 أيام بسبب تأخر سفر مصور المركز الإعلامي، في حين وجد المدير الفني التشيلي لويس سييرا نفسه عاجزاً عن إقامة مناورة بين اللاعبين خلال المعسكر الإعدادي.