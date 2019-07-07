شكرا لقرائتكم خبر عن أبوسبعان اتحادياً بتوصية من سييرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس ، محمد النعمي (جدة)

أكدت مصادر "الخليج 365" المقربة من نادي الاتحاد أن اللاعب محمد أبوسبعان في طريقه للعودة مجددا لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي العميد، بتوصية فنية من المدرب سييرا، إذ توصلت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي لاتفاق مع اللاعب الذي سيخضع للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد النهائي، ومن ثم المغادرة لمعسكر الفريق في مدينة مانشستر الإنجليزية للالتحاق ببعثة الفريق الاتحادي الأول. وجاء توجه إدارة العميد للتعاقد مع أبوسبعان بعد انتهاء عقده مع الفيصلي، ومن حقه التوقيع لأي ناد. وكان أبوسبعان خاض 3 تجارب احترافية مع التعاون، والفتح، والفيصلي.

من جهة أخرى، يغادر اليوم (الأحد) الحارسان فواز القرني، وأمين بخاري، والمدافع زياد المولد، والظهير الأيسر حمدان الشمراني، للانضمام لمعسكر الفريق الكروي الأول في نادي بولتون، بعد استخراج التأشيرات الخاصة التي تكفل لهم التواجد في بريطانيا.

من جانب آخر، من المنتظر أن يعلن الجهاز الإداري في غضون الأيام القليلة القادمة عن المباريات الودية التي ستقام على هامش معسكر بولتون الحالي.