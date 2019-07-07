منتخب مصر يودع أمم أفريقيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قضى منتخب جنوب أفريقيا على أحلام المنتخب المصري بإحراز لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على أرضه، بتحقيق مفاجأة كبرى تمثلت في إقصاء الفراعنة من الدور ثمن النهائي مساء أمس (السبت)، بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة. ويلاقي منتخب جنوب أفريقيا في ربع النهائي المنتخب النيجيري الذي أقصى منتخب الكاميرون (حامل اللقب)، بالفوز عليه في الإسماعيلية بنتيجة 3/2.

قضى منتخب جنوب أفريقيا على أحلام المنتخب المصري بإحراز لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على أرضه، بتحقيق مفاجأة كبرى تمثلت في إقصاء الفراعنة من الدور ثمن النهائي مساء أمس (السبت)، بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة. ويلاقي منتخب جنوب أفريقيا في ربع النهائي المنتخب النيجيري الذي أقصى منتخب الكاميرون (حامل اللقب)، بالفوز عليه في الإسماعيلية بنتيجة 3/2.

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