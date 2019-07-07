15 دولة عربية تشارك في ملتقى «الإعلاميات الرياضيات»

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) تبدأ المشاركات في الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالوصول إلى القاهرة اعتباراً من اليوم (الأحد)، وذلك للمشاركة في أعمال الملتقى الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة تبدأ المشاركات في الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالوصول إلى القاهرة اعتباراً من اليوم (الأحد)، وذلك للمشاركة في أعمال الملتقى الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون والتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بمناسبة أقامة كأس الأمم الأفريقية، الذي يفتتح أعماله بمقر نقابة الصحفيين المصريين ظهر يوم (الثلاثاء) القادم، ويتواصل حتى مساء الأربعاء 11 يوليو الجاري، بمشاركة عربية واسعة، وسيشتمل الملتقى الذي يعد باكورة نشاطات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في دورته الجديدة على العديد من المحاضرات وورش العمل والندوات المتخصصة التي يشارك فيها عدد من خبراء الإعلام الرياضي في الوطن العربي؛ بهدف زيادة منسوب الخبرة والمعرفة لدى العاملات في الوسط الإعلامي الرياضي. وكانت الأمانة العامة للاتحاد العربي للصحافة الرياضية قد اعتمدت بشكل نهائي أسماء الزميلات المشاركات في الملتقي اللواتي يمثلن 15 دولة عربية شقيقة. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبدالقادر على الأهمية التي يوليها الاتحاد العربي من إقامة هذا النشاط السنوي الموجه للعنصر النسوي؛ بهدف زيادة رصيد المعرفة لدى الزميلات وخصوصا حديثات العهد في الإعلام الرياضي إلى جانب زيادة قاعدة العاملات في هذا المجال. من جانب آخر، يصل إلى القاهرة مساء اليوم وفد الاتحاد العربي للصحافة الرياضية برئاسة محمد جميل عبدالقادر رئيس الاتحاد السعودي، ويضم الدكتور تركي العواد نائب رئيس الاتحاد عن قارة آسيا والزميلة رجاء السعداني عضو اللجنة التنفيذية رئيسة اللجنة النسوية والزميل عوني فريج الأمين العام للاتحاد.



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