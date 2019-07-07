شكرا لقرائتكم خبر عن إيفانتينو يهنئ المسحل برئاسة الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي جياني إيفانتينو أمس (السبت). وأرسل الفيفا خطاب التهنئة بعد تزكية المسحل لرئاسة اتحاد القدم، وأعرب من خلاله إيفانتينو عن أمنياته لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم بدوام التوفيق، مؤكداً أن الفيفا على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم للاتحاد السعودي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

ووجه رئيس الفيفا الدعوة للمسحل لزيارة الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ السويسرية واللقاء بمسؤوليه.

من جانبه، قدم المسحل شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي إيفانتينو على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة بعد تزكيته وأعضاء المجلس لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.