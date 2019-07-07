«مازدا 14» تجمع الاتحاديين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تواصلت الإثارة والندية في مباريات دور المجموعات ضمن بطولة مازدا الـ14، وتواجد عدد من الاتحاديين السابقين؛ منهم المدربان الوطنيان حسن خليفة وعادل الثقفي، والإداري مروان مهدي لمتابعة مباريات البطولة، واستمتعوا بالمباريات والأداء الفني للفرق المشاركة في البطولة التي تحظى بإشراف الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وجاءت نتائج المباريات التي أقيمت على ملاعب فاير بول بحي المحمدية بجدة؛ انتصار فريق المرجان برباعية نظيفة على فريق الأهلي كابيتال، وتفوق فريق مازدا على أوغور بخمسة أهداف مقابل هدفين، وعقب نهاية المباراتين سلم نجوم الاتحاد السابقون جائزتي أفضل لاعب في المباراتين، إذ حصل على الأولى لاعب فريق المرجان عيسى الريمي، فيما حصد الثانية لاعب فريق مازدا أيمن عبدالقادر. عقب ذلك، كرم مدير عام البطولة فهد بوبشيت الضيوف الحاضرين بدروع تذكارية وشكرهم على تواجدهم ودعمهم للمواهب الصاعدة.

تواصلت الإثارة والندية في مباريات دور المجموعات ضمن بطولة مازدا الـ14، وتواجد عدد من الاتحاديين السابقين؛ منهم المدربان الوطنيان حسن خليفة وعادل الثقفي، والإداري مروان مهدي لمتابعة مباريات البطولة، واستمتعوا بالمباريات والأداء الفني للفرق المشاركة في البطولة التي تحظى بإشراف الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وجاءت نتائج المباريات التي أقيمت على ملاعب فاير بول بحي المحمدية بجدة؛ انتصار فريق المرجان برباعية نظيفة على فريق الأهلي كابيتال، وتفوق فريق مازدا على أوغور بخمسة أهداف مقابل هدفين، وعقب نهاية المباراتين سلم نجوم الاتحاد السابقون جائزتي أفضل لاعب في المباراتين، إذ حصل على الأولى لاعب فريق المرجان عيسى الريمي، فيما حصد الثانية لاعب فريق مازدا أيمن عبدالقادر. عقب ذلك، كرم مدير عام البطولة فهد بوبشيت الضيوف الحاضرين بدروع تذكارية وشكرهم على تواجدهم ودعمهم للمواهب الصاعدة.

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