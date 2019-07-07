شكرا لقرائتكم خبر عن المولد: محطتي «السادسة» مختلفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ينتظر مدافع نادي جدة أحمد المولد (27 عاما) حسم مستقبله الاحترافي في غضون الأيام القادمة، إذ يدرس عددا من العروض الاحترافية من قبل الأندية الممتازة في دوري المحترفين السعودي. وتمنى المولد أن تكون محطته الاحترافية «السادسة» مختلفة، بعد أن خاض 5 تجارب احترافية مع أندية الاتفاق، والعروبة، والطائي، والزلفي، وجدة.

ينتظر مدافع نادي جدة أحمد المولد (27 عاما) حسم مستقبله الاحترافي في غضون الأيام القادمة، إذ يدرس عددا من العروض الاحترافية من قبل الأندية الممتازة في دوري المحترفين السعودي. وتمنى المولد أن تكون محطته الاحترافية «السادسة» مختلفة، بعد أن خاض 5 تجارب احترافية مع أندية الاتفاق، والعروبة، والطائي، والزلفي، وجدة.

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